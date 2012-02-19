Госстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию проблемного ЖК "Солнце"

Передача дольщикам ключей от квартир запланирована на июль.

В скором времени более сотни дольщиков получат ключи от своих квартир, сообщили в стройблоке областной администрации.

Заместитель председателя правительства 47-го региона по строительству и ЖКХ Евгений Барановский подчеркнул, что благодаря активной и ритмичной работе властей удалось выдать ключи от квартир, достроенных Фондом защиты прав дольщиков, уже более пяти тысячам жителей Ленинградской области.

Барановский поздравил дольщиков одного из последних долгостроев Ленинградской области и последнего проблемного дома в Сосновом Бору с завершением строительства и сообщил, что совсем скоро Фонд сможет организовать выдачу ключей.

Передача дольщикам ключей от квартир в ЖК "Солнце" запланирована на июль. Перед этим необходимо зарегистрировать объект и поставить его на учет, а также найти управляющую компанию, которая будет обслуживать дом. Кроме того, подрядчик еще не завершил благоустройство территории.

Стоит отметить, что строительство жилого комплекса "Солнце" в Сосновом Бору началось в 2014 году и должно было завершиться в 2017 году, однако этого не произошло, так как компанию признали банкротом. В апреле 2022 года проблемный ЖК был передан Фонду защиты прав дольщиков.

Напомним, что последние долгострои в Ленинградской области – ЖК "Тридевяткино царство", "Рябиновый сад" и "Десяткино 2.0" – планируется завершить в ближайшие месяцы.

Фото: Telegram / Стройблок ЛО для СМИ