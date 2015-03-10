Ленобласть заняла третье место в России по спросу на фитнес-тренеров

В целом по России спрос на фитнес-тренеров за год вырос на 78%.

Ленинградская область показала один из самых значительных темпов роста числа вакансий в фитнес-индустрии. Как следует из исследования аналитиков сервиса "Авито Работа", за последний год спрос на фитнес-тренеров в 47-м регионе вырос на 59%, что обеспечило ему третье место в общероссийском рейтинге.

Соискателям в Ленинградской области работодатели готовы предложить конкурентоспособную заработную плату. Среднее предложение по региону составляет чуть более 74 тысяч рублей в месяц, что значительно выше общероссийского показателя.

Лидером по динамике спроса стала Удмуртия, где количество вакансий за год увеличилось на 66%. На втором месте расположилась Нижегородская область с ростом в 65%. При этом уровень зарплат в этих регионах заметно ниже, чем в Ленобласти: в Удмуртии тренерам предлагают в среднем около 50 тысяч рублей, в Нижегородской области — 56 тысяч рублей.

Как отмечают эксперты сервиса, бум на рынке труда данной сферы напрямую связан с активным открытием новых фитнес-клубов по всей стране. В целом по России спрос на фитнес-тренеров за год вырос на 78%. Рост потребности в специалистах положительно сказался и на уровне их доходов. Средняя предлагаемая зарплата по отрасли за год выросла на 14% и достигла 72 572 рублей в месяц за работу в сменном графике.

