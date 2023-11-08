В Роспотребнадзоре готовы отработать форматы изучения основ ЗОЖ в школе

Анна Попова оценила работу с Минпросвещения РФ.

В Роспотребнадзоре готовы отработать форматы изучения основ ЗОЖ в школах страны. Соответствующее заявление в ходе выступления на правительственном часе в верхней палате парламента сделала глава профильного ведомства Анна Попова. Чиновница заметила, что сейчас сотрудники работают совместно с министерством просвещения РФ по теме основ здорового образа жизни в рамках отдельного учебного предмета. Спикер прокомментировала предложение законодателей о включении в программу образовательной программе обязательного предмета, в котором одно из центральных мест занимало бы санитарно-эпидемиологическое воспитание молодежи.

Я полностью поддерживаю ваше предложение, это моя мечта, мы пока фрагментарно это делаем. На нашей площадке вместе с Минпросвещения готовы отработать форматы, возможно ли отдельным предметом, отдельным курсом, но то, что это надо делать непосредственно в школе, вы абсолютно правы. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

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Фото и видео: Совет Федерации