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В Роспотребнадзоре готовы отработать форматы изучения основ ЗОЖ в школе

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Анна Попова оценила работу с Минпросвещения РФ.

В Роспотребнадзоре готовы отработать форматы изучения основ ЗОЖ в школах страны. Соответствующее заявление в ходе выступления на правительственном часе в верхней палате парламента сделала глава профильного ведомства Анна Попова. Чиновница заметила, что сейчас сотрудники работают совместно с министерством просвещения РФ по теме основ здорового образа жизни в рамках отдельного учебного предмета. Спикер прокомментировала предложение законодателей  о включении в программу образовательной программе обязательного предмета, в котором одно из центральных мест занимало бы санитарно-эпидемиологическое воспитание молодежи.

Я полностью поддерживаю ваше предложение, это моя мечта, мы пока фрагментарно это делаем. На нашей площадке вместе с Минпросвещения готовы отработать форматы, возможно ли отдельным предметом, отдельным курсом, но то, что это надо делать непосредственно в школе, вы абсолютно правы.

Анна Попова, глава Роспотребнадзора

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Фото и видео: Совет Федерации

Теги: анна попова, зож, минпросвещения, правительственный час, роспотребнадзор, совет федерации, школы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

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