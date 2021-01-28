Попова: волны заболеваемости гриппом и ковидом конкурируют друг с другом

Глава Роспотребнадзора оценила "замещение" волн инфекций.

Волны заболеваемости гриппом и коронавирусной инфекции в России сейчас конкурируют друг с другом, а во время подъема волны ковида заболеваемость гриппом не растет. Соответствующее заявление в ходе выступления на правительственном часе в верхней палате парламента сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Чиновница рассказала политикам о том, что в эпидемиологической ситуации есть свое преимущество. Было бы гораздо хуже, если бы волны накладывались друг на друга.

Как и любая острая респираторная вирусная инфекция, он практически нашел уже свое место в ряду сезонных вирусов негриппозной этиологии и ведет себя примерно так же. Что мы абсолютно точно наблюдаем, это разницу волн, они пока конкурируют с гриппом. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Чиновница пояснила, что у профильных властей страны существует плотная система мониторинга изменчивости генов, а любое изменение вируса эксперты видят, понимают, какие процессы происходят и знают, как можно поправить противоэпидемические меры защиты граждан.

Попова: грипп в России пока только набирает силу.

Фото и видео: Совет Федерации