Ленобласть увеличивает производство форели

Объем господдержки рыбопромышленного комплекса в 2023 году – 140 млн рублей.

Рост объемов производства форели в Ленинградской области составил 3%: за 9 месяцев текущего года выращено 11,4 тысяч тонн рыбы. Об этом сообщила региональная администрация.

Ленинградская область субсидирует корма для рыбоводства, строительство новых садковых линий и установок замкнутого рыборазведения, привлекает новых инвесторов, субсидируя капитальное строительство при реализации инвестпроектов. С нового года будет введена новая субсидия на произведённую и реализованную готовую продукцию рыбоводства. Объем господдержки рыбопромышленного комплекса в 2023 году – 140 млн рублей.

В 2022 году объем выращенной рыбы составил 13,3 тыс. тонн (105,6% к 2021 года), объем реализации продукции – 7,2 тыс. тонн (104%).

Фото: администрация Ленобласти