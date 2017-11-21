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Ленобласть увеличивает производство форели
Сегодня, 15:08
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Ленобласть увеличивает производство форели

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Объем господдержки  рыбопромышленного комплекса в 2023 году – 140 млн рублей. 

Рост объемов производства форели в Ленинградской области составил 3%: за 9 месяцев текущего года выращено 11,4 тысяч тонн рыбы. Об этом сообщила региональная администрация. 

Ленинградская область субсидирует корма для рыбоводства, строительство новых садковых линий и установок замкнутого рыборазведения, привлекает новых инвесторов, субсидируя капитальное строительство при реализации инвестпроектов. С нового года будет введена новая субсидия  на произведённую и реализованную готовую продукцию рыбоводства. Объем господдержки  рыбопромышленного комплекса в 2023 году – 140 млн рублей. 

В 2022 году объем выращенной  рыбы составил 13,3 тыс. тонн (105,6% к  2021 года), объем реализации продукции – 7,2 тыс. тонн (104%).

Фото: администрация Ленобласти

Теги: рыба, форель
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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