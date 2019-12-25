Ленобласть заключила соглашение о сотрудничестве с Российской академией образования

Документ подразумевает развитие науки и всех основных сфер образования в регионе – от дошкольной программы и до высшей школы.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и президент Российской академии образования, академик РАО Ольга Васильева закрепили своими подписями соглашение о сотрудничестве в сфере образования для развития науки и повышения конкурентоспособности образования региона. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Глава региона отметил, что Ленобласть сотрудничает с РАО уже несколько лет, однако теперь взаимодействие станет более серьезным и затронет все аспекты образования, начиная от дошкольной программы и заканчивая высшей школой. Также соглашение предусматривает программы подготовки профессиональных учителей и внедрение профессиональных команд педагогов.

Наконец, сделка поможет региону реализовывать политику в образовательной сфере, вводить новые методики и образовательные технологии, средства обучения и воспитания.

Ранее мы сообщили о том, что "Ночь искусств" в Ленобласти пройдет 3 и 4 ноября.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области