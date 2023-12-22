Ленобласть сделала догазификацию доступнее

Теперь ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица могут газифицировать свой дом бесплатно

В Ленинградской области для льготников сумма обязательного платежа при проведении газа в дом снижена до одной тысячи рублей, для ветеранов теперь – бесплатно.

Теперь ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица могут газифицировать свой дом бесплатно (раньше сумма обязательного платежа составляла 10 тысяч рублей). Размер обязательного платежа для льготной категории граждан – многодетных семей, пенсионеров, и многих других – снижен до 1 тысячи рублей (раньше сумма обязательного платежа составляла 10 тысяч рублей). Размер обязательного платежа для остальных жителей снижен до 5 тысяч рублей вместо 30 тысяч. Сергей Морозов, председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области

Еще одно дополнение – в список льготников добавлены члены семей военнослужащих РФ, принимающих участие в специальной военной операции. Также теперь работы по газификации частного дома могут выполняться за счет аванса, предоставляемого Ленобластью.

Фото: администрация Ленобласти