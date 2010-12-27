Ленобласть развивает проект "Земский доктор"

В 2018 году меры соцподдержки по программе получило рекордное количество медиков — 157 врачей и 63 фельдшера.

Ленинградская область продолжает активное участие в реализации проекта "Земский доктор". Проект предусматривает финансовую поддержку специалистов, переехавших в регион и заключивших трудовые договоры на срок не менее пяти лет.

В 2018 году меры соцподдержки по программе получило рекордное количество медиков — 157 врачей и 63 фельдшера (максимальное количество до этого было привлечено в 2016 году, когда в область переехали 132 медика). Всего с начала реализации проекта в 2012 году выплаты получили свыше 700 специалистов.

При этом, если раньше областную поддержку могли получить только врачи, то с 2018 года круг получателей расширен за счет фельдшеров. С прошлого года единовременные компенсационные выплаты положены медицинским работникам (врачам – 1 млн рублей, фельдшерам — 500 тыс. рублей) в возрасте до 50 лет, переехавшим на работу в сельские населенные пункты, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек. Выплаты получат только те специалисты, чьи должности определены как приоритетные для областного здравоохранения

Также Ленинградская область расширила возможности по привлечению средних и узкоспециализированных медработников в село. Если ранее в регионе предоставлялась единовременная компенсационная выплата в размере 345 тыс. рублей средним медицинским работникам в возрасте до 35 лет, приехавшим на работу в сельский населенный пункт, то с 2019 года она будет выплачиваться средним медработникам в возрасте до 50 лет.

Расширен и перечень врачей дефицитных специальностей, которым предусмотрена дополнительная поддержка в виде ежегодных выплат в размере 120 тыс. рублей, — анестезиологам-реаниматологам, неонатологам, психиатрам, психотерапевтам, фтизиатрам стационаров, судебно-психиатрическим экспертам, врачам скорой медицинской помощи, онкологам.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО