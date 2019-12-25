Ленобласть расширяет связи со странами Африки

Губернатор 47 региона пригласил бизнес-сообщество Танзании для обсуждения конкретных проектов на Балтийском экономическом форуме БРИФ-2025.

Морские порты Ленинградской области и Танзании могут стать основой для деловых связей и стыковочным торговым коридором для России и стран Африки. Перспективы развития двусторонних связей обсудили губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и Чрезвычайный и Полномочный Посол Танзании в РФ Фредрик Кибута. Об этом сообщила пресс-служба правительства 47 региона.

Ленинградская область и Танзания будут сотрудничать в развитии торговых и экспортно-импортных связей, туризма, а также культурного и бизнес-обмена.

Губернатор пригласил бизнес-сообщество Танзании для обсуждения конкретных проектов на Балтийском экономическом форуме БРИФ-2025, делегацию молодежи – на форумы "Александра Невского" и "Ладога", а также предложил подписать соглашение о сотрудничестве между Ленинградским государственным университетом имени А.С. Пушкина и университетом Танзании.

Фото: пресс-служба правительства 47 региона