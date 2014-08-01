Ленобласть продвигает событийный мототуризм

Ленинградская область рассматривает мототуризм как одно из перспективных направлений и рассчитывает на получение федеральной поддержки для фестиваля "Baltic Rally" в Выборге. Об этом рассказал на семинаре-совещании, которое проходит в преддверии заседания президиума Госсовета по туризму во Владивостоке, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Помимо "событийной" составляющей мототуристов должны привлекать возможность аренды мотоцикла и специальные стоянки для отдыха.

В качестве примера глава региона привел успешный опыт организации маршрута для байкеров "Сочи-Севастополь". Еще в 2018 году, Александр Дрозденко – сам любитель мотоциклов – предложил на системной основе проводить байкерские туры в Крым.

Также Ленобласть предлагает новые туристические маршруты и услуги.

Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области