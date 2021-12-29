Ленобласть продолжает помогать обманутым дольщикам

Принято решение выделить ещё 3,4 миллиарда на решение проблемы обманутых дольщиков.

Правительство Ленобласти увеличивает бюджет на восстановление прав обманутых дольщиков. В федеральный Фонд развития территорий направят еще 35 проблемных объектов. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Принято решение выделить ещё 3,4 миллиарда на решение проблемы обманутых дольщиков.

Всего на мероприятия по восстановлению прав пострадавших дольщиков из бюджета региона выделят 10,9 миллиардов рублей. Такую же сумму предусмотрят в федеральном бюджете. В текущем году строительно-монтажные работы будут возобновлены на площадках 50 проблемных объектов.

Фото: правительство Ленобласти