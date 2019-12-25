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Ленобласть получила партию экспресс-тестов на коронавирус
Сегодня, 10:13
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ruzannar

Ленобласть получила партию экспресс-тестов на коронавирус

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Весь процесс проведения теста занимает всего 10 минут.

В Ленинградскую область доставили пилотную партию экспресс-тестов для определения коронавирусной инфекции. Известно, что получено 5000 штук. Об этом сообщаает пресс-служба Ленинградской области.

Весь процесс проведения теста занимает всего 10 минут: от момента забора крови до получения результата.

Новые тесты рассчитаны на пациентов, поступающих с внебольничной пневмонией, когда решается вопрос, куда их направить: в инфекционную больницу или в обычную.

Результаты пройдут дополнительную проверку обычным тестом.

Если эффективность экспресс-тестирования будет высокой, его начнут использовать в лабораториях региона.

Ранее мы сообщили, что в Ленобласти ещё 5 человек заболели коронавирусом.

Фото: пресс-служба Ленинградской области / Telegram

Теги: коронавирус, ленобласть, экспресс-тесты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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