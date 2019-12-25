Ленобласть получила почти 15 тысяч доз вакцины от коронавируса

В листе ожидания на вакцинацию находятся более 40 тысяч человек.

Ленинградская область получила партию вакцины от коронавируса "Спутник V". На этот раз в регион завезли 14,9 тысячи доз препарата, сообщили в администрации области.

24 марта, в область доставили 11 800 комплектов препарата. Отмечается, что в регионе в листе ожидания на вакцинацию находятся более 40 тысяч человек. По словам губернатора Александра Дрозденко, темпы вакцинации зависят от количества поставок препарата. Сейчас регион обеспечен препаратом, однако недавно был зафиксирован дефицит.

Ранее мы писали, что заболеваемость коронавирусом в Петербурге выросла на 38%.

Фото: Piter.TV