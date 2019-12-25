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Ленинградская область возместит кинематографистам часть затрат на создание шести кинолент
Сегодня, 11:10
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Ленинградская область возместит кинематографистам часть затрат на создание шести кинолент

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В общей сложности Ленинградская область возместит кинематографистам 14,4 млн рублей. Самая большая субсидия – 5,1 млн рублей – досталась компании "Медиаслово" за создание фильма "Беспринципные в деревне".

Шесть художественных и документальных фильмов, снятых в Ленинградской области, получат финансовую поддержку от региона. Об этом сообщила пресс-служба администрации 47 региона.

Победителями конкурсного отбора и получателями областной субсидии стали шесть кинокомпаний: Продюсерский центр Дарьи Масловой, "Твин Медиа", "Мотор фильм студия", "Кино-Арт", "Медиаслово" и Санкт-Петербургская студия документальных фильмов "ТПО "СДФ". 

В общей сложности Ленинградская область возместит кинематографистам 14,4 млн рублей. Самая большая субсидия – 5,1 млн рублей – досталась компании "Медиаслово" за создание фильма "Беспринципные в деревне". Фильм с Павлом Деревянко, Оксаной Акиньшиной, Николаем Фоменко выйдет в широкий прокат в марте 2023 года. 

Чуть больше 4 млн рублей получит компания "Мотор фильм студия" за фильм "Моя ужасная сестра" с Глюкозой в главной роли, еще 4,2 млн рублей достанется "Твин Медиа" на создание детектива "Мерзлая земля" — режиссером стала Валерия Гай Германика. 

В числе победителей также два документальных фильма: "Русский путь" компании "Кино-Арт", который получит 800,4 тысячи рублей, и "Ключ к успеху" Санкт-Петербургской студии "ТПО "СДФ" – им  из бюджета выделят 212,6 тысяч рублей. 

Самую небольшую субсидию в размере 102,6 тысяч рублей получит Продюсерский центр Дарьи Масловой за фильм о подростках "Опасный мем", снятый в Луге. 

Субсидия предоставляется в размере не более 20% от документально подтвержденных затрат, связанных с производством фильма на территории Ленинградской области.

Фото: пресс-служба администрации 47 региона

Теги: кинематограф, кино, субсидии
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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