Ленинградская область возместит кинематографистам часть затрат на создание шести кинолент

В общей сложности Ленинградская область возместит кинематографистам 14,4 млн рублей. Самая большая субсидия – 5,1 млн рублей – досталась компании "Медиаслово" за создание фильма "Беспринципные в деревне".

Шесть художественных и документальных фильмов, снятых в Ленинградской области, получат финансовую поддержку от региона. Об этом сообщила пресс-служба администрации 47 региона.

Победителями конкурсного отбора и получателями областной субсидии стали шесть кинокомпаний: Продюсерский центр Дарьи Масловой, "Твин Медиа", "Мотор фильм студия", "Кино-Арт", "Медиаслово" и Санкт-Петербургская студия документальных фильмов "ТПО "СДФ".

В общей сложности Ленинградская область возместит кинематографистам 14,4 млн рублей. Самая большая субсидия – 5,1 млн рублей – досталась компании "Медиаслово" за создание фильма "Беспринципные в деревне". Фильм с Павлом Деревянко, Оксаной Акиньшиной, Николаем Фоменко выйдет в широкий прокат в марте 2023 года.

Чуть больше 4 млн рублей получит компания "Мотор фильм студия" за фильм "Моя ужасная сестра" с Глюкозой в главной роли, еще 4,2 млн рублей достанется "Твин Медиа" на создание детектива "Мерзлая земля" — режиссером стала Валерия Гай Германика.

В числе победителей также два документальных фильма: "Русский путь" компании "Кино-Арт", который получит 800,4 тысячи рублей, и "Ключ к успеху" Санкт-Петербургской студии "ТПО "СДФ" – им из бюджета выделят 212,6 тысяч рублей.

Самую небольшую субсидию в размере 102,6 тысяч рублей получит Продюсерский центр Дарьи Масловой за фильм о подростках "Опасный мем", снятый в Луге.

Субсидия предоставляется в размере не более 20% от документально подтвержденных затрат, связанных с производством фильма на территории Ленинградской области.

Фото: пресс-служба администрации 47 региона