Ленобласть поддержала масштабную всероссийскую акцию "Всё будет чётко"

В Ленобласти несколько вариантов приема цифрового телевидения. Можно приобрести цифровую приставку к старому телевизору или купить новый современный телеприемник стандарта DVB-T2. Можно подключиться к кабельному оператору или установить спутниковую тарелку.

Ленинградская область поддержала масштабную всероссийскую акцию "Всё будет чётко". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО.

"Цифровые" воздушные змеи взмыли над Финским заливом как символ готовности региона к новому этапу развития телевидения и скорому отключению аналогового эфирного сигнала. Зрелищное мероприятие состоялось в форте Константин в Кронштадте. Волонтеры запустили в небо 20 змеев с логотипами федеральных телеканалов, переходящих на цифровое вещание, а также символами Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

В Ленинградской области несколько вариантов приема цифрового телевидения. Можно приобрести цифровую приставку к старому телевизору или купить новый современный телеприемник стандарта DVB-T2. Можно подключиться к кабельному оператору или установить спутниковую тарелку.

Чтобы жители области смогли смотреть свои любимые телепередачи в высоком качестве, региональный комитет цифрового развития оказывает консультационную и техническую помощь. В регионе действует региональная горячая линия, работают 400 "цифровых" волонтеров, органы соцзащиты принимают заявки на компенсацию за приобретенное оборудование.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО