Ленобласть планирует приобрести для больниц 7 комплексов рентгендиагностики

Ленинградская область планирует приобрести для своих больниц 7 рентгендиагностических комплексов. Соответствующую закупку разместил комитет госзаказа 47-го региона.
Область заплатит за эту медицинскую аппаратуру 126 миллионов рублей. Намечено, что комплексы – они рассчитаны на три рабочих места, будут поставлены в больницы, в основном, в 2021 году. Их получат, в частности, стационары в Кировске, Гатчине, Тихвине.
Заявки на участие в конкурсе на поставку этой аппаратуры принимаются до 17 апреля.
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Фото: Pixabay.com
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