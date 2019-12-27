Ленобласть планирует приобрести для больниц 7 комплексов рентгендиагностики

На это выделяется 126 миллионов рублей.

Ленинградская область планирует приобрести для своих больниц 7 рентгендиагностических комплексов. Соответствующую закупку разместил комитет госзаказа 47-го региона.

Область заплатит за эту медицинскую аппаратуру 126 миллионов рублей. Намечено, что комплексы – они рассчитаны на три рабочих места, будут поставлены в больницы, в основном, в 2021 году. Их получат, в частности, стационары в Кировске, Гатчине, Тихвине.

Заявки на участие в конкурсе на поставку этой аппаратуры принимаются до 17 апреля.

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