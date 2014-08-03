Ленобласть отремонтировала больше 700 частных домов ветеранов, блокадников и тружеников тыла

В этом году в Ленобласти расширили список получателей выплаты.

Ленинградская область отремонтировала больше 700 частных домов ветеранов, блокадников и тружеников тыла. Об этом рассказали в региональной администрации.

По поручению губернатора Александра Дрозденко Ленобласть одна из первых в России разработала закон, позволяющий жителям получать выплаты на ремонт и утепление наружных стен, чердачных перекрытий, печного оборудования, крыш, полов, укрепление фундамента домов, внутренних инженерных сетей, замену оконных и дверных блоков.





Фото: правительство ЛО

Право воспользоваться поддержкой получили инвалиды и участники Великой Отечественной войны, их вдовы, жители блокадного Ленинграда, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, труженики тыла.

В этом году в Ленобласти расширили список получателей выплаты — добавили семьи погибших участников специальной военной операции (СВО). Чтобы получить поддержку, нужно обратиться в администрацию своего поселения.

Фото: unsplash