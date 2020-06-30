"Время уговоров закончилось". Ленобласть официально поддержала закон о QR-кодах

При этом представитель прокуратуры подчеркнула, что речь идет не о принудительной вакцинации, а правилах поведения в обществе.

Комиссия по здравоохранению ЗакСа Ленобласти поддержала концепцию федерального законопроекта о введении QR-кодов в общественных местах. Об этом накануне сообщила пресс-служба регионального парламента. Обсуждение законопроекта состоялось 30 ноября.



Помимо депутатов на встрече присутствовали лидеры партийных фракций, представители Роспотребнадзора, комитета по здравоохранению, прокуратуры, уполномоченный по правам человека в Ленинградской области. Главный санитарный врач региона Ольга Историк попросила поддержать законопроект. Она отметила, что сертификат о прививках есть у каждого с детства, поэтому идея не нова.

Я призываю непривитых ограничить контакты. Если не хочешь прививаться, не становись мишенью или источником заболевания. Ольга Историк.

Руководитель фракции "Единая Россия" в Заксобрании Олег Петров напомнил, что регион не принимает закон, а лишь поддерживает или не поддерживает федеральную инициативу, а также вносит в него поправки.

По мнению заместителя комитета по здравоохранению Егора Власова, введение QR-кодов в общественных местах подтолкнет граждан к вакцинации, что, в свою очередь, снизит нагрузку на систему здравоохранения Ленобласти.

Лидер фракции ЛДПР Андрей Лебедев предложил также учитывать высокий уровень антител при выдаче QR-кода, а руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Александр Перминов выступил против "увязывания людей QR-кодами". Представители КПРФ выразили мнение, что нововведение ограничит права непривитых жителей региона. На это Ольга Историк ответила, что "время убеждений закончилось".



Старший помощник прокурора Ленобласти Наталья Зайцева заявила о том, что законопроект не противоречит Конституции РФ. Она указала на формулировку в 55 статье: "Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства". По словам Зайцевой, речь идет не о принудительной вакцинации, а правилах поведения в обществе.



Уполномоченный по правам человека в Ленинградской области Сергей Шабанов высказал мнение, что коллективное право в этом вопросе имеет преимущество перед индивидуальным.



По итогам встречи законопроект поддержали 6 депутатов, 1 высказался против. В регионе создаст рабочую группу, чтобы разработать поправки к федеральной инициативе.



Фото: ЗакС Ленобласти