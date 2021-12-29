Дрозденко пригрозил закрыть все общественные заведения в Ленобласти

Глава Ленобласти напомнил, что снизить уровень заболеваемости может вакцинация, соблюдение ограничений и использование СИЗ.

На заседании правительства Ленобласти обсуждался серьезных рост заболеваемости коронавирусом. Губернатор Александр Дрозденко отметил, что если ситуация в регионе не улучшится, то крайней мерой станет закрытие общественных заведений.

Глава Ленобласти напомнил, что снизить уровень заболеваемости может вакцинация, соблюдение ограничений и использование СИЗ. Губернатор региона отметил, что многие бизнесмены обслуживают посетителей без масок, а такие нарушения нужно жестко пресекать.

Ответственность должны понести и те юридические лица, которые оказывают услуги. Вплоть до временной приостановки работы. Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти

Ранее стало известно, что в детских поликлиниках Ленобласти откроют 22 пункта вакцинации.

Фото: Piter.tv