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Ленобласть обновит дорогу на Юкки
Сегодня, 16:35
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Ленобласть обновит дорогу на Юкки

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Ремонт подъезда к Юккам по просьбам жителей выполняется досрочно в этом году.

Подъезд к Юккам со стороны Осиновой Рощи во Всеволожском районе Ленобласти получит новый асфальт уже в сентябре. Об этом сообщила региональная администрация.

Укладка асфальта станет логичным продолжением обновления трассы от Юкков до Кузьмолово, выполненного в прошлом году. В процессе выполнения работ дорожники уложат новый асфальт, нанесут разметку, поставят знаки, укрепят обочины и сделают две остановки с павильонами. Также будут обустроены пешеходные дорожки.

Ремонт подъезда к Юккам по просьбам жителей выполняется досрочно в этом году, изначально он был намечен на 2024 год.

Недавно в Ленобласти отремонтировали дорогу между деревнями Пейпия и Пятчино.

Фото: администрация Ленобласти 

Теги: дорога, ремонт дорог, юкки
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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