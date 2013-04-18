Ленобласть обновит дорогу на Юкки

Ремонт подъезда к Юккам по просьбам жителей выполняется досрочно в этом году.

Подъезд к Юккам со стороны Осиновой Рощи во Всеволожском районе Ленобласти получит новый асфальт уже в сентябре. Об этом сообщила региональная администрация.

Укладка асфальта станет логичным продолжением обновления трассы от Юкков до Кузьмолово, выполненного в прошлом году. В процессе выполнения работ дорожники уложат новый асфальт, нанесут разметку, поставят знаки, укрепят обочины и сделают две остановки с павильонами. Также будут обустроены пешеходные дорожки.

Ремонт подъезда к Юккам по просьбам жителей выполняется досрочно в этом году, изначально он был намечен на 2024 год.

Недавно в Ленобласти отремонтировали дорогу между деревнями Пейпия и Пятчино.

Фото: администрация Ленобласти