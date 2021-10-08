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Ленобласть обеспечивает безопасность на транспорте
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Ленобласть обеспечивает безопасность на транспорте

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Осмотрено более 30 транспортных средств и выявлено 25 нарушений.

В пятницу, 11 марта, в пресс-службе администрации Ленобласти сообщили, что комитет по транспорту проверил на соответствие транспортному законодательству автобусы и такси в Лодейнопольском и Приозерском районах.

Специалисты осмотрели более 30 машин и выявили 25 нарушений. Как правило, водители не использовали маски. По этому пункту оформили 7 административных протоколов.

 Председатель комитета Михаил Присяжнюк отметил, что особое внимание уделяется проверке транспортных маршрутов. 

Фото: Piter.tv

Теги: ленобласти
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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