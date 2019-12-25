Ленобласть компенсирует роженицам проезд до роддома и обратно

Выплата составит 10 тысяч рублей.

Губернатора Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление о новой мере соцподдержки для рожениц и молодых мам.

Регион будет компенсировать роженицам проезд до роддома и обратно, если он расположен более, чем в 30 км от дома. Выплата составит 10 тысяч рублей. Однако, если это была экстренная доставка на роды службой скорой помощи, то выплата предоставляется в размере 50% (5 тысяч рублей).

Условием для получения выплаты является проживание роженицы и нахождение родильного дома в Ленинградской области и доход на члена семьи – не более среднего по региону (сейчас – 42 450 рублей).

В следующем году в России увеличится сумма материнского капитала. С 1 февраля выплату проиндексируют на 7,3%.

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Фото: Telegram/ Александр Дрозденко