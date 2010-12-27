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Ленобласть и Санкт-Петербург объединят системы безопасности
Сегодня, 19:50
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KaterinaKono13

Ленобласть и Санкт-Петербург объединят системы безопасности

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Единая информационная среда позволит эффективнее взаимодействовать службам и ведомствам по вопросам безопасности населения соседних субъектов. 

Ленинградская область и Санкт-Петербург интегрируют системы "112", видеонаблюдения и фиксации транспортных правонарушений.

Профильные комитеты двух регионов подготовят соглашение между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью о создании единой информационной среды. Решение об этом было принято на заседании Координационного совета города и области в сфере социально-экономического развития.

Взаимодействие двух регионов предполагает обмен информацией в рамках функционирования государственных информационных систем Ленинградской области, входящих в состав "Аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" и аналогичной государственной информационной системы Санкт-Петербурга.

Единая информационная среда позволит эффективнее взаимодействовать службам и ведомствам по вопросам безопасности населения соседних субъектов. 

Источник: пресс-служба ЛО

Теги: выборг, новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг, Новости Выборгского района,

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