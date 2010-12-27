Ленобласть и Санкт-Петербург объединят системы безопасности

Единая информационная среда позволит эффективнее взаимодействовать службам и ведомствам по вопросам безопасности населения соседних субъектов.

Ленинградская область и Санкт-Петербург интегрируют системы "112", видеонаблюдения и фиксации транспортных правонарушений.

Профильные комитеты двух регионов подготовят соглашение между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью о создании единой информационной среды. Решение об этом было принято на заседании Координационного совета города и области в сфере социально-экономического развития.



Взаимодействие двух регионов предполагает обмен информацией в рамках функционирования государственных информационных систем Ленинградской области, входящих в состав "Аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" и аналогичной государственной информационной системы Санкт-Петербурга.



Единая информационная среда позволит эффективнее взаимодействовать службам и ведомствам по вопросам безопасности населения соседних субъектов.

Источник: пресс-служба ЛО