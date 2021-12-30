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Ленинградские сети и инфраструктурные объекты готовятся к зиме с опережением графика
Сегодня, 12:15
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Ленинградские сети и инфраструктурные объекты готовятся к зиме с опережением графика

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Уже создаются запасы топлива.

Ленинградские сети и инфраструктурные объекты готовятся к зиме с опережением графика: на 8 июля работы выполнены на 30%. Тепло зимой обеспечат 720 котельных и более 2400 километров теплосетей, рассказал председатель комитета по ТЭК Ленинградской области Сергей Морозов.

Уже создаются запасы топлива: 24 тысячи тонн угля, 8,5 тысяч тонн иного твердого топлива, 10,4 тысячи тонн жидкого топлива – мазута и дизеля.

Сергей Морозов, председатель комитета по ТЭК Ленинградской области

В комитете по ЖКХ добавили: водоснабжающие организации также готовят сети и сооружения к зиме, уровень готовности на начало июля – 30%. В лидерах — Тосненский, Приозерский и Тихвинский районы.

Фото: администрация Ленобласти

Теги: зима, отопление
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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