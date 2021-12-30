Уже создаются запасы топлива.

Ленинградские сети и инфраструктурные объекты готовятся к зиме с опережением графика: на 8 июля работы выполнены на 30%. Тепло зимой обеспечат 720 котельных и более 2400 километров теплосетей, рассказал председатель комитета по ТЭК Ленинградской области Сергей Морозов.

Уже создаются запасы топлива: 24 тысячи тонн угля, 8,5 тысяч тонн иного твердого топлива, 10,4 тысячи тонн жидкого топлива – мазута и дизеля. Сергей Морозов, председатель комитета по ТЭК Ленинградской области

В комитете по ЖКХ добавили: водоснабжающие организации также готовят сети и сооружения к зиме, уровень готовности на начало июля – 30%. В лидерах — Тосненский, Приозерский и Тихвинский районы.

Фото: администрация Ленобласти