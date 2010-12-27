Ленобласть готовится к проведению фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче

Фестиваль традиционно пройдет в формате молодежного праздника. Его задачи: популяризация культуры бережливого отношения к природе и демонстрация современных энергоэффективных технологий.

В этом году площадкой для проведения на территории региона намеченного на 6 сентября Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче станет Луга. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО.

Фестиваль традиционно пройдет в формате молодежного праздника. Его задачи: популяризация культуры бережливого отношения к природе и демонстрация современных энергоэффективных технологий.

Все желающие смогут принять участие в творческих состязаниях на лучшую исследовательскую работу учащихся "#ВместеЯрче", лучшую идею арт-объекта из пластиковых бутылок "Фестиваль зажигает огни", лучший видеоролик на тему "Энерго-лайфхаки" и лучшую "энергоэффективную" песню.

Организатором #ВместеЯрче на территории Ленинградской области являются комитет по топливно-энергетическому комплексу региона, ГКУ "Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской области" и администрация Лужского муниципального района. В этом году партнерами фестиваля стали уже более 20 организаций, среди них – 6 ведущих технических ВУЗов региона, которые представят на мероприятии научные разработки и образцы современного энергосберегающего оборудования, проведут презентации технических профессий и специальностей. Также впервые участие в мероприятии примут транспортные компании, которые планируют в ближайшее время переводить свой парк на газомоторное топливо.



В 2019 году у Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче появился свой символ – светлячок по имени ТЭК-Тик. Теперь ТЭК-Тик будет встречать участников "Дней открытых дверей на предприятиях ТЭК", станет героем новых квестов и игр #ВместеЯрче.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО