Ленобласть готовится к отопительному сезону

Ремонтные работы будут проводиться в Гатчинском, Бокситогорском, Подпорожском и Кингисеппском районах, где будут отремонтированы участки тепловых сетей.

Летом 2024 года в Ленинградской области планируется отремонтировать 14 дополнительных участков тепловых сетей и котельных. Это было решено после дополнительного отбора, который прошли эти объекты. Таким образом, всего будет отремонтировано 50 объектов теплоснабжения.

Регион активно готовится к следующему отопительному сезону, несмотря на то, что текущий сезон еще продолжается. Коммунальные службы стремятся начать следующий отопительный сезон вовремя и провести его без аварий.

Ремонтные работы будут проводиться в Гатчинском, Бокситогорском, Подпорожском и Кингисеппском районах, где будут отремонтированы участки тепловых сетей. В Киришском и Тихвинском районах будут отремонтированы котельные.

Ранее мы сообщили о том, что с 6 по 8 мая в Бокситогорском районе будут проводиться плановые взрывные работы.

Фото: Правительство Ленобласти