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С 6 по 8 мая в Бокситогорском районе будут проводиться плановые взрывные работы
Сегодня, 14:39
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С 6 по 8 мая в Бокситогорском районе будут проводиться плановые взрывные работы

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Работы пройдут с 6 по 8 мая.

В Ленинградской области будут проводиться плановые взрывные работы. Техника будет работать в Бокситогорском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Обращаем внимание жителей и гостей Ленинградской области, что в период с 6 по 8 мая в Бокситогорском районе будут проводиться плановые взрывные работы. Просьба сохранять спокойствие!

Пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти

Грохот создается во время работ. Жителей попросили не переживать.

Ранее стало известно, что волчеягодник смертельный зацвел в Ленобласти.

Фото: Pxhere

Теги: взрывные работы, ленобласть, мчс
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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