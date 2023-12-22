Работы пройдут с 6 по 8 мая.

В Ленинградской области будут проводиться плановые взрывные работы. Техника будет работать в Бокситогорском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Обращаем внимание жителей и гостей Ленинградской области, что в период с 6 по 8 мая в Бокситогорском районе будут проводиться плановые взрывные работы. Просьба сохранять спокойствие! Пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти

Грохот создается во время работ. Жителей попросили не переживать.

Ранее стало известно, что волчеягодник смертельный зацвел в Ленобласти.

Фото: Pxhere