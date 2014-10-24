Ленобласть готовит крупное партнерство с Монголией и расширяет экспорт

Новый этап сотрудничества Ленобласти и Монголии.

Ленинградская область планирует расширить партнерские связи с Монголией и весной подписать соглашение о сотрудничестве с Центральным аймаком. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

На первом форуме регионов России и Монголии в Иркутске вице-губернатор области по экономическому развитию Егор Мищеряков обозначил перспективные направления увеличения товарооборота. Он заявил, что регион заинтересован в расширении кооперационных связей в торгово-экономической сфере. В качестве перспективных направлений экспорта в Монголию он назвал поставки строительных материалов, продукции агропромышленного комплекса и химической промышленности.

Строительный кластер Ленинградской области рассматривается как потенциальный участник крупных международных проектов, включая строительство новой столицы Монголии — Хархорума.

Агропромышленный сектор региона, который является одним из ведущих производителей яиц, мяса птицы, форели и молока в стране, также может обеспечить поставки качественных продуктов. Предприятия химической отрасли готовы предложить партнерам современные лакокрасочные материалы и бытовую химию.

Ранее стало известно, что Ленобласть заключит соглашение о побратимстве с одной из кубинских провинций.

Фото: пресс-служба администрации региона