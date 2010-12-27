В Ленинградском зоопарке в семье белоруких гиббонов родился малыш

В Петербурге пополнение: родился малыш гиббон, который не разлучается с мамой Габиной.

В Ленинградском зоопарке 23 марта у пары гиббонов Персея и Габины родился третий малыш. Это уже третье потомство в семье обезьян, сообщает пресс-служба Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Сообщается, что новорожденный детеныш несколько месяцев проводит в тесном контакте с мамой, в связи с этим в этот период увидеть его не всегда возможно. В настоящее время пол малыша определить пока крайне сложно, так как Габина прячет малыша от сотрудников и посетителей.

В Комитете отмечают, что в Ленинградском зоопарке существует традиция называть белоруких гиббонов греческими именами, поэтому, как только узнают пол малыша, объявят конкурс на его имя.

Ранее мы сообщали о том, что в Ленинградском зоопарке рассказали о самочувствии львят, которые родились в декабре.

Фото: пресс-служба Комитета по культуре Санкт-Петербурга