Ленинградский спортсмен выиграл международную велогонку

Вуэльта Валенсии – ежегодная шоссейная многодневная велогонка по дорогам испанской Валенсии, проходящая с 1929 года.

Выборгский велогонщик Александр Власов стал победителем многодневной гонки "Тур Валенсии". Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленобласти.

В прошедшую пятницу он одержал победу на самом тяжёлом горном этапе. Последующие 2 этапа спортсмен финишировал, сохранив первую позицию в генеральном зачёте. Александр выступит 20 февраля в "Туре Дубая".

Вуэльта Валенсии – ежегодная шоссейная многодневная велогонка по дорогам испанской Валенсии, проходящая с 1929 года.

Фото: правительство Ленобласти