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Ленинградский спортсмен выиграл международную велогонку
Сегодня, 11:11
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Ленинградский спортсмен выиграл международную велогонку

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Вуэльта Валенсии – ежегодная шоссейная многодневная велогонка по дорогам испанской Валенсии, проходящая с 1929 года.

Выборгский велогонщик Александр Власов стал победителем многодневной гонки "Тур Валенсии". Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленобласти.

В прошедшую пятницу он одержал победу на самом тяжёлом горном этапе. Последующие 2 этапа спортсмен финишировал, сохранив первую позицию в генеральном зачёте. Александр выступит 20 февраля в "Туре Дубая". 

Вуэльта Валенсии – ежегодная шоссейная многодневная велогонка по дорогам испанской Валенсии, проходящая с 1929 года.

Фото: правительство Ленобласти

Теги: велогонка, спортсмен
Категории: Лента новостей,

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