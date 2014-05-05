В четырех районах Ленобласти стартовал прием заявок на грант "Ленинградский гектар"

Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу (АПК) Ленинградской области объявил о начале приема заявок на участие в грантовой программе "Ленинградский гектар". Как сообщили в пресс-службе администрации региона, победители конкурса получат не только финансовую поддержку, но и земельные участки для ведения своего дела.

В рамках программы победителям будет предоставлен земельный участок в льготную аренду с правом последующего выкупа, а также 3 млн рублей на развитие бизнеса. Земельные участки, доступные для получения, расположены в четырех районах области: Бокситогорском, Лодейнопольском, Подпорожском и Сланцевском.

Принять участие в конкурсе могут граждане РФ, индивидуальные предприниматели и юридические лица из любых регионов страны. Прием документов от желающих продлится до 8 мая.

Фото: Правительство Ленобласти