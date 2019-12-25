Ленинградская область вошла в число лидеров России по уровню медианных зарплат

Работники Ленобласти могут позволить себе более 28 фиксированных потребительских наборов.

Ленинградская область заняла 13 место в общероссийском рейтинге регионов по медианной заработной плате по итогам второго квартала 2025 года. Данные основаны на рейтинге РИА Новости.

Медианная зарплата в Ленинградской области составляет 703 тыс. руб., что позволяет приобрести 28 фиксированных наборов товаров и услуг. В топ-5 регионов вошли Ямало-Ненецкий автономный округ (51 набор), Чукотский автономный округ (43 набора), Ненецкий АО (40 наборов), Магаданская область (40 наборов) и Ханты-Мансийский АО (38 наборов).

Наименьшие значения были зафиксированы в республиках Северного Кавказа. Для сравнения, средняя зарплата в Санкт-Петербурге по итогам начала 2025 года достигла 116 тыс. руб., а медианное значение составило примерно 83 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что Петербург оказался на 11-ом месте по медианной зарплате среди регионов России.

Фото: unsplash (Aleksandrs Karevs)