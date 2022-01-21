Петербург оказался на 11-ом месте по медианной зарплате среди регионов России

Чистая медианная зарплата в Петербурге составила 82 937 рублей по итогам второго квартала.

Санкт-Петербург занял 11 место в рейтинге регионов Российской Федерации по чистой медианной зарплате по отношению к фиксированному набору товаров и услуг. По данным РИА "Новости", показатель за второй квартал 2025 года составил 82 937 рублей.

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ с медианной зарплатой 148 643 рубля. Второе и третье места заняли Чукотский автономный округ и Ненецкий автономный округ с доходами 171 951 и 116 888 рублей соответственно. В топ-10 также вошли Магаданская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Сахалинская область, Якутия, Мурманская область, Москва с 109 907 рублей и Иркутская область с показателем 70 705 рублей. Ленинградская область оказалась на 13 позиции с медианной зарплатой 70 302 рубля.

Медианная зарплата отражает доход, который работник получает после удержания всех налогов, и считается более показательным показателем, чем средняя зарплата. В январе-мае 2025 года средняя зарплата в Петербурге составила 115,9 тыс. рублей, а реальные доходы горожан в первом квартале выросли на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Ранее сообщалось, что за год в Петербурге увеличили зарплаты на 16%.

Фото: pxhere