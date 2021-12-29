Ленинградская область вошла в ТОП-10 регионов России по качеству управления

Регион занял 7 место по интегральному показателю.

В пресс-службе Ленобласти сообщили, что регион попал в IХ рейтинг эффективности управления в субъектах Российской Федерации, подготовленный Агентством политических и экономических коммуникаций.

По интегральному показателю регион занял 7 место. Губернатор Александр Дрозденко сообщил, что Ленобласть сохранила свои позиции в первой десятке благодаря работе властей по лючевым направлениям, а также новым решениям, которые были внедрены в 2021 году.

Так, например, с помощью Центра управления регионом в области заработала четкая, простая и оперативная система работы с обращениями граждан.

Рейтинг оценивал позиции регионов по трем составляющим: политико-управленческая, социальная и финансово-экономическая ситуация. Учитывали также мнения авторитетных политологов, статистические показатели региона.

Фото: Википедия (Александров)