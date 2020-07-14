Ленинградская область высадила более 16 млн сеянцев сосны и ели

Мероприятия по искусственному лесовосстановлению на землях лесного фонда выполнены на общей площади 6,6 тысячи га, 101% к плану.

Ленинградская область выполнила установленный на год план по искусственному лесовосстановлению, высадив более 16 млн сеянцев сосны и ели. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

Мероприятия по искусственному лесовосстановлению на землях лесного фонда выполнены на общей площади 6,6 тысячи га, 101% к плану. Компенсационное лесоразведение, на территориях ранее не покрытых лесом, прошло на площади 147,4 га, агротехнические уходы проведены на площади порядка 4 тысяч га, дополнение лесных культур ― на площади 1,7 тысячи га.

Согласно нацпроекту, к 2024 году отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади выбытия лесных насаждений в результате сплошных рубок и гибели должно составить 100%, в Ленобласти по итогам 2021 года показатель составил 98,9 %.

Фото: Piter.tv (архив)