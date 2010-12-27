Ленинградская область увеличивает объёмы добычи рыбы

С начала года промысловики региона выловили почти 13 тысяч тонн рыбы, что составляет 136% к уровню 2018 года.

Ленинградская область наращивает объемы промысла, выращивания и переработки рыбы. На III Международном рыбопромышленном форуме регион представил результаты и планы работы отрасли.

С начала года промысловики региона выловили почти 13 тысяч тонн рыбы, что составляет 136% к уровню 2018 года.

Одно из центральных мест в экспозиции области занимает проект компании "Петротрал-2" по строительству берегового комплекса приемки и переработки рыбы в поселке Усть-Луга. Предприятие готовит к вводу в строй вторую очередь проекта — цех по глубокой переработке салаки и кильки, выпуску пресервов, вяленой и копчёной рыбы, мощностью 700 тысяч тонн продукции в год. Реализация проекта предполагает инвестиции в объеме около 750 млн рублей и создание 160 новых рабочих мест.

"Ленинградская область реализует государственную стратегию импортозамещения и поддержки отечественных сельхозтоваропроизводителей, увеличивает объемы рыбной продукции, стимулирования инвестиционной деятельности в сфере развития рыбохозяйственного комплекса", — отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

В 2019 году из регионального бюджета на рыбную отрасль выделяется порядка 120 млн рублей, что на 5% больше, чем в 2018 году. Средства направляются на льготные кредиты, субсидирование приобретения оборудования, кормов, производства готовой продукции.

Источник: пресс-служба администрации ЛО