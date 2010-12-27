Ленинградская область поздравила Белоруссию со 165-летием пожарной службы

На празднике лично присутствовал начальник Главного управления МЧС России по Ленинградской области.

Начальник Главного управления МЧС России по Ленинградской области Евгений Дейнека принял участие в торжестве, посвящённом 165-летию пожарной службы Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Ленинградской области.

В субботу, 21 июля 2018 года, в центральном парке имени Горького в Минске прошли торжественные мероприятия. На параде спасателей первыми шли знаменная группа МЧС и взвод почетного караула, за ними курсанты, работники территориальных подразделений, отряда специального назначения, ветераны, добровольцы и юные спасатели. За парадом прошла демонстрация исторической и современной пожарной аварийно- спасательной техники: бочечный ход (в 1853 году на нем выезжали на тушение пожара), насосно – линейный ход, старенькие ЗИСы, затем ЗИЛы и уже потом современная техника.

Со 165-летием пожарной службы ветеранов и работников МЧС поздравил заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Анатолий Калинин, заместитель Государственного секретаря Совета Безопасности Андрей Втюрин, начальник Главного управления МЧС России по Ленинградской области Евгений Дейнека и другие.

Далее для всех взрослых и детей состоялись традиционные гуляния с конкурсами, призами и весельем.

Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Ленинградской области