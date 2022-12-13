Ленинградская область обогнала Петербург по объёму нового жилья за счёт ИЖС

Эксперты строительного рынка считают, что одна из причин – пандемия ковида.

Ленинградская область обошла Петербурге по объему построенного жилья. В 2022 году застройщики ввели 3,96 млн кв. метров областного жилья (из которых 2,6 млн м2 – это частные дома) и 3,5 млн кв. метров жилья в городе. Об этом 2 февраля пишет "Деловой Петербург".

Эксперты строительного рынка считают, что одна из причин – пандемия ковида. После ухода на самоизоляцию вырос спрос на загородную недвижимость. По словам гендиректора "Максимум лайф девелопмент", это произошло даже несмотря на ежегодный рост стоимости земельных участков в пределах 20-30%. Гендиректор ГК "Омакульма" Виолетта Басина с этим согласна. Она помнит "пандемийное лето", когда люди скупали практически всё ликвидное.

Сейчас областной рынок предлагает купить 16,8 тыс. объектов, в основном это участки без подряда – 81%.

Фото: Piter.tv