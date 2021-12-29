В Ленобласти продолжается голосование для благоустройства парков

За первую неделю голосования на портале вМесте47.рф участие приняли более 30 тыс. ленинградцев.

В среду, 16 февраля, в пресс-службе администрации Ленинградской области сообщили Piter.tv, что за первую неделю голосования на портале вМесте47.рф территории для благоустройства в своих городах и поселках выбрали больше 30 тыс. ленинградцев.

На портале представлено больше 300 разных общественных пространств в 116 населенных пунктах. Местные жители должны выбрать, какие их них станут красивее и удобнее.

Пока лидируют пространства в Тихвине, Мурино и Киришах. Среди городских поселений лидируют Орщицкое, Пашское, Романовское.

Голосование идет с 7 по 25 февраля на портале вМесте47.рф. Поучаствовать в нем могут жители в возрасте от 14 лет. Территории, которые победят в голосовании, благоустроят в 2023 году. В этом году работы запланированы на 77 общественных пространствах.

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