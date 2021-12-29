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В Ленобласти проходит акция "Блокадный хлеб"
Сегодня, 15:34
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В Ленобласти проходит акция "Блокадный хлеб"

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Главный символ акции – кусочек хлеба весом в 125 граммов.

В Ленинградской области проходит акция памяти "Блокадный хлеб". Ее цель – напомнить о беспрецедентном подвиге жителей блокадного Ленинграда. 

В 47 регионе участие в акции принимают 13 районов, где запланированы 177 мероприятий. Кроме помощи ветеранам-блокадникам и раздачи информационных материалов о блокаде Ленинграда, в образовательных организациях и учреждениях культуры проходят  исторические марафоны, уроки мужества, выставки памяти, конкурсы детских рисунков, показы патриотических фильмов.

Главный символ акции – кусочек хлеба весом в 125 граммов. Это была минимальная норма выдачи хлеба на человека в день в самый трудный период блокады. Этот символ волонтеры  вручают всем желающим вместе с информационными листовками. 

Также в музее блокады Ленинграда назвали оскорбительной критику противников QR-кодов.

Фото: правительство Ленобласти

Теги: акция, блокада, хлеб
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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