Ленфильм полностью передан Петербургу для дальнейшего развития студии

Президент поручил отдать акции Ленфильма городу в течение ближайших месяцев.

Президент России Владимир Путин утвердил указ о передаче ста процентов акций киностудии "Ленфильм" в собственность Санкт-Петербурга. Соответствующий документ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов.

Правительству Российской Федерации поручено передать акции города в срок, не превышающий шесть месяцев. В документе указано, что цель передачи заключается в развитии кинопроизводства в России.

Ранее сообщалось, что режиссер Алексей Козлов проиграл спор киностудии. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области взыскал с него 2,5 миллиона рублей за неуплату аренды помещений "Ленфильма".

Фото: ВКонтакте / Киностудия "Ленфильм"