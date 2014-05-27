Искусствовед Государственного Эрмитажа провел лекцию об итальянской моде

Мероприятие прошло под патронажем VIP департамента туристической фирмы "Бон Тур" и Большого Гостиного двора.

12 августа в Санкт-Петербурге состоялось познавательное мероприятие, организованное проектом "Культурная среда": лекция искусствоведа Государственного Эрмитажа Николая Онегина, посвящённая известнейшим итальянским модным брендам Giorgio Armani и Versace. Лекция привлекла внимание публики, интересующейся историей моды, культурой и атмосферой роскошных вечеров, пишет spb.aif.ru.

Мероприятие прошло под патронажем VIP департамента туристической фирмы "Бон Тур" и Большого Гостиного двора. Информ-партнерами проекта выступили издания "Аргументы и факты City" и журнал "Дресс-код", которые поддержали идею рассказать о мире итальянской высокой моды.

Посетители мероприятия, собравшиеся в пространстве отеля Cosmos Hotel Italyanskaya, прослушали увлекательную лекцию о формировании стиля и философий двух знаменитых модных домов Италии, рассмотрев особенности северного и южного направлений в моде. Вечер завершился демонстрацией современных коллекций одежды из Галереи Высокой Моды Большого Гостиного Двора.

Завершением вечера стал фуршет, а сама встреча положила начало новому циклу интересных встреч с ведущими специалистами мира моды, искусства и культуры.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия