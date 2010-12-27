Лекция косметолога Екатерины Глаголевой "Медицинские тренды: мифы и реальность"

Проект iD Club организовывает новую образовательную лекцию для петербуржцев.

Косметолог Екатерина Глаголева проведет уникальную лекцию "Медицинские тенды: мифы и реальность". Встреча запланирована на 19 марта в рамках городского образовательного проекта iD Club от строительной компании Euroinvest Development. Участие в мероприятие бесплатное, но необходима предварительная регистрация на сайте. Сделать это можно в разделе iD Club на сайте idmurino.ru/idclub/ по промокоду #IDKOSMO. Piter.tv будет транслировать событие в режиме онлайн здесь. Отметим, что участники будут отобраны рандомно среди всех записавшихся. Счастливчикам придет письмо-приглашение с указанием места и времени встречи. Результаты можно будет узнать 18 марта в 19 часов в группе "Вконтакте" (https://vk.com/idmurino_ru).

Специалист расскажет о том, действительно ли помогают "чудодейственные" средства моментального улучшения внешности. Косметолог объяснит, какие процедуры необходимы современному человеку для самостоятельного ухода для кожей, а также расскажет о вреде само назначенных витаминов. После лекции желающие смогут задать Екатерине интересующие вопросы.

Для справки:

Екатерина Глаголева - доктор-дерматолог, главный врач клиники эстетической медицины Come Mode Medical

iD Club - это городской образовательный проект строительной компании Euroinvest Development, которая реализует жилые комплексы инновационного формата с клубным пространством в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Среди таких объектов - ЖК iD Мурино и ЖК iD Кудрово.