Лекция Сергея Ушана "Ты откуда? - из Санкт-Петербурга, Ленинграда или Питера"

Ко дню рождения Санкт-Петербурга образовательный проект iD Club от строительной компании Euroinvest Development приглашает 30 мая на лекцию "Ты откуда? – из Санкт-Петербурга, Ленинграда или Питера" – о психологии и философии Северной столицы и восприятии ее горожанами и гостями города. Лектор – Сергей Ушан, креативный директор коммуникационного агентства ZERO

Петербургу чуть больше трехсот лет. По европейским меркам – это очень молодой город, но за этот небольшой промежуток времени в нём произошло три революции, и он сменил несколько имен. Среди наших современников прижились названия: Петербург, Ленинград и Питер – каждое из них несет свою смысловую нагрузку, и за каждым стоит самоидентификация его произносящего. На лекции слушатели смогут познакомиться с разными "ключами" восприятия города и ценностей, попробовать чуть глубже посмотреть на привычные артефакты эпохи.

Ведущим выступает Сергей Ушан – креативный директор коммуникационного агентства ZERO с нестандартным взглядом на урбанистику и архитектуру. Эксперт принимал участие в значимых для Петербурга проектах, таких как "Лахта-центр", "Петербург - город света", AdVita и других. Опытный лектор выступает уже больше 15-ти лет на главных городских площадках и в ведущих вузах, таких как ФИНЭК и ИТМО.

Участие бесплатное. Количество мест строго ограничено!

Регистрация: Для участия обязательна предварительная регистрация по ссылке http://eid.spb.ru/club по промокоду #IDPITERTV и подписка на группу iD Мурино в "Вконтакте". Зарегистрироваться необходимо до 29 мая, 17.00. В тот же день среди зарегистрировавшихся будет проведен розыгрыш в 19:00 в группе проекта ВКонтакте: несколько человек, выбранных случайным образом, получат письмо с приглашением и указанием времени и точки сбора.

iD Club — это городской образовательный проект компании Euroinvest Development для клиентов, партнеров и неравнодушных горожан. Компания занимается масштабной программой создания жилья инновационного формата – iD-кварталов с клубным пространством для соседей в каждом комплексе и с постоянно действующими лекториями iD Club на двух площадках в центре Петербурга. Куратор iD Club – Валентина Орлова, председатель Всемирного клуба петербуржцев.