Косметолог Екатерина Глаголева рассказала петербуржцам о мировых трендах эстетической медицины

Лекцию врач-дерматолог и косметолог Екатерина Глаголева посвятила самым популярным мифам: ботулинотерапии, гиалуроновой кислоте, комкам Биша, гимнастики для лица.

Накануне, в лектории Городского образовательного проекта iD Club выступила главный врач петербургской клиники эстетической медицины Come Mode Medical Екатерина Глаголева. Темой презентации стала "Медицинские тренды: мифы и реальность". Мастер-класс провели для дольщиков iD Мурино и iD Кудрово, агентов по недвижимости и просто заинтересованных петербуржцев, рассказали в строительной компании Euroinvest Development.

Лекцию врач-дерматолог и косметолог Екатерина Глаголева посвятила самым популярным мифам: ботулинотерапии, гиалуроновой кислоте, комкам Биша, гимнастики для лица, аутологичной плазме, крему с SPF-защитой и горстям витамином, которые пациенты заказывают по чудодейственным схемам из Интернета. Кроме того, специалист рассказала, на что нужно обратить внимание при выборе врача: обязательно наличие медицинского диплома и сертификатов, а также сняли вам макияж перед осмотром или нет. После лекции слушатели задали эксперту свои вопросы. Три самых интересных отметили призами — кожаными сумками AFINA от петербургского дизайнера.

Ведущей на лекции выступила Екатерина Глаголева – главный врач клиники эстетической медицины Come Mode Medical, главный редактор портала 1nep.ru, научный директор образовательного центра для врачей Come Mode Science.

iD Club — это городской образовательный проект компании Euroinvest Development для клиентов, партнеров и неравнодушных горожан. Компания реализует масштабную программу создания жилья инновационного формата – iD-кварталов с клубным пространством для соседей в каждом комплексе и с постоянно действующими лекториями iD Club на двух площадках в центре Петербурга

В основе проекта — концепция создания для людей реального мира преимуществ, среды, в которой они смогут двигаться вперед и развиваться

– Станислав Данелян, генеральный директор компании

Куратор iD Club – Валентина Орлова, председатель Всемирного клуба петербуржцев. Участников клуба каждый месяц ждут бесплатные лекции, мастер-классы, экскурсии и другие интерактивные форматы от ведущих экспертов в самых разных областях: фитнес, кино, психология, дизайн, урбанистика. Следите за актуальным расписанием на сайте: www.idmurino.ru