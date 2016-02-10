Тысячи детей стали героями LEGO City

Компания LEGO подарила детям яркие эмоции и наборы конструкторов.

В эти выходные Мега Дыбенко принимала семейный фестиваль LEGO® City Road Show. Два дня праздник проходил под лозунгом “Стань героем”. Компания LEGO запустила массовый проект, в рамках которого огромный грузовик с конструкторами путешествует по России и привозит детям отличное настроение и занимательное и, главное, полезное времяпрепровождение. Организаторы создали пять игровых зон, в которых ребята могли попробовать себя в роли пожарного, полицейского или стать настоящим исследователем джунглей. Для девочек была предусмотрена собственная зона Friends, где можно было “позависать” с подружками.

За прохождение каждого испытания маленькие храбрецы получали наклейки в свой плей-пасс. Собрав отметки из всех площадок, они получали памятный диплом и звание настоящего героя от LEGO City.

Компания посетила уже Нижний Новгород, Сочи, Казань и заканчивает свою поездку в Санкт-Петербурге.