Столичные медики будут госпитализировать только пациентов с тяжелом формой заболевания.

Легкую форму коронавируса в Москве разрешили лечить дома. Об этом говорится на официальном сайте столичного департамента здравоохранения. Пациентам, у которых нет тяжелых симптомов, показана самоизоляция. Госпитализации подлежат люди старше 65 лет, беременные, с сахарным диабетом, бронхиальной астмой. В больницу также направят тех пациентов, у которых есть хроническая сердечная недостаточность.

Медики призывают обращаться к специалистам, в случае с обострением состояния у пациента с подтвержденным COVID-19. При этом медики говорят о необходимости вызова врача на дом, а не самостоятельного похода в поликлинику.

Напомним, что в России под медицинским наблюдением остаются около 93 тысяч человек. Общее число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 495 пациентов. Из них 290 человек госпитализированы Москве.

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