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Легковушка "поскользнулась" на внешней стороне КАД
Сегодня, 9:05
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Arinablinova

Легковушка "поскользнулась" на внешней стороне КАД

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О пострадавших не сообщается.

В понедельник, 24 февраля, стало известно о ДТП, случившемся на внешней стороне кольцевой автодороги (КАД) в Санкт-Петербурге. Проезжающие мимо водители поделились фотографиями последствий в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте". 

По словам автора снимков, автомобиль марки "Opel Corsa" красного цвета "поскользнулся" на сырой трассе после развязки на деревню Колтуши. Предполагается, что женщина за рулем не пострадала, но у иномарки сильно повредился капот и передний бампер. Также очевидцы уточняют, что  машину развернуло на 180 градусов. 

В комментариях считают, что причиной аквапланирования могли стать неподходящие шины или неисправность локеров (подкрылок).

Ранее мы писали, что в ДТП под Свердлова пострадал трехлетний ребенок.

Фото: vk.com/spb_today

Теги: аквапланирование, женщина за рулем, кад, шины
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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