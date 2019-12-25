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Легковушка "остановила" маршрутку у площади Калинина
Сегодня, 15:16
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Arinablinova

Легковушка "остановила" маршрутку у площади Калинина

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О пострадавших не сообщается.

В понедельник, 24 февраля, рядом с площадью Калинина легковушка "успела догнать" общественный транспорт до того как он отъехал от остановки.  Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте". 

Легковой автомобиль марки "Hyundai Solaris" врезался в стоящую на остановке маршрутку. На снимках видно, что белая машина сильно повредила капот. В комментариях предположили, что водитель даже не собирался останавливаться, а также заметили, что после столкновения не сработала подушка безопасности. Это может значить, что машина уже попадала в аварии.  

Ранее мы писали, что таксист "догнал" автобус на пересечении Купчинской и Олеко Дундича.

Фото: vk.com/spb_today

Теги: дтп, маршрутка, остановка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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