Легковушка "остановила" маршрутку у площади Калинина

О пострадавших не сообщается.

В понедельник, 24 февраля, рядом с площадью Калинина легковушка "успела догнать" общественный транспорт до того как он отъехал от остановки. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Легковой автомобиль марки "Hyundai Solaris" врезался в стоящую на остановке маршрутку. На снимках видно, что белая машина сильно повредила капот. В комментариях предположили, что водитель даже не собирался останавливаться, а также заметили, что после столкновения не сработала подушка безопасности. Это может значить, что машина уже попадала в аварии.

Ранее мы писали, что таксист "догнал" автобус на пересечении Купчинской и Олеко Дундича.

Фото: vk.com/spb_today