Легендарный советский ЗИЛ-41045 выставили на продажу за 37 млн рублей

Хозяин машины написал, что купил автомобиль в 2004 году, а в 2005-2006 его восстанавливали специалисты АМО ЗИЛ.

Советский автомобиль "ЗИЛ-41045" выставили на продажу на auto.ru за 37 миллионов рублей.

Владелец отмечает, что машина, выпущенная в январе 1984 года, была заложена в производство в декабре 1982 для члена политбюро ЦК КПСС. В таком кузове в период с 1984 по 1985 годы было выпущено всего 19 автомобилей.

Хозяин машины написал, что купил автомобиль в 2004 году, а в 2005-2006 его восстанавливали специалисты АМО ЗИЛ. При ремонте применялись только родные запчасти, салон остался в своем первоначальном виде.

Заявленный пробег – 52 000 километров, но после восстановления автомобиль прошел всего около 1000 километров.

Фото: auto.ru